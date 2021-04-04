شكرا لقرائتكم خبر عن الراعي يدعو إلى صحوة ضمير لبنانية وتجديد الولاء للوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”- وكالات:

انتقد البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، ما وصفه بسوء الأداء السياسي وسلبية الخيارات السياسية في لبنان، داعياً إلى تجديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً والولاء المطلق له، فيما دعا البنك الدولي لبنان لأن يكون مستعداً لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات​​​​​​​، في حين قام مجهولون بثقب أنابيب نفط شمالي لبنان بهدف السرقة.

وقال الراعي، في قداس عيد الفصح،«نحيي العيد بغصة ووجع وقلق لحالة البؤس التي وصلنا إليها بسبب سوء الأداء السياسي، وانعدام الرشد في الحوكمة، وسلبية الخيارات السياسية. كيف نفرح بالعيد، ونصف ​الشعب اللبناني​ في حالة الجوع، ومنهم تحت مستوى ​الفقر».

وأضاف: «أيعقل أن يبدد اللبنانيون كل تضحياتهم وشهدائهم من أجل نزوات داخلية ومشاريع خارجية، لذا ندعو جميع اللبنانيين إلى وقفة ضمير وتجديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً، وإلى ترجمة هذا الاعتراف بالولاء المطلق للوطن اللبناني ولدولة مستقلة وشرعية وحرة».

من جهة أخرى، اعتبر نائب رئيس ​البنك الدولي​ لمنطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ ​فريد بلحاج،​ أنه يتعين على ​لبنان​ أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على ​مساعدات​ تمويلية دولية. ولفت بلحاج في ​مقابلة​ مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن لبنان بحاجة إلى ​مساعدة​ نفسه، حتى نتمكن من مساعدته، مضيفاً: «لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغباً أو قادراً على مساعدة نفسه». واعتبر بلحاج أنها مأساة، ما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال التحويلات النقدية غير المشروطة لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم، نقترب من فقر بنسبة 50%.

إلى ذلك، أقدم مجهولون في الشمال على ثقب أنابيب ضخ ​النفط​ العابرة في ​سهل عكار​ من ​سوريا​ إلى منشآت النفط في البداوي-​طرابلس​، والمتوقف العمل فيها منذ زمن بعيد، بهدف سرقتها وبيعها. والتعدي الحاصل هذه المرة كان فوق مجرى مائي شتوي يصب في مجرى ​النهر الكبير؛ حيث تتدفق المواد النفطية بكثافة، الأمر الذي غير لون ​المياه​. ووجه الأهالي صرختهم للجهات الرسمية المعنية في ​وزارة الطاقة​ اللبنانية بضرورة الإسراع في سد الثغرة في أنبوب النفط، منعاً للتلوث الكبير الحاصل والذي لا بد أنه سيترك آثاره السلبية على مياه النهر الكبير وعلى الأراضي الزراعية و​الثروة السمكية​. كما أبدوا تخوفهم من اشتعال هذه المواد النفطية، في إشارة إلى أن التعدي كان حصل قبل يومين وعملت الفرق الفنية في منشآت نفط طرابلس على إصلاح الأعطال، ليعود المعتدون ويثقبونه مجدداً. وطالب الأهالي الجهات الأمنية المعنية بكشف الفاعلين ومعاقبتهم.