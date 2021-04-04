شكرا لقرائتكم خبر عن غرق عبارة في بنجلادش والبحث عن ناجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكا - (أ ف ب)

غرقت عبارة تنقل نحو خمسين شخصاً الأحد، إثر اصطدامها بمركب آخر في وسط بنجلادش، على ما ذكرت السلطات مضيفة أن البحث جارٍ عن ناجين محتملين.

وأفاد مسؤولون لفرانس برس أن العبارة غرقت في نهر شيتالاكسيا قرابة الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية على بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة دكا متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور على ما أوضح المسؤولون.

وقال عنصر في الشرطة المحلية، إن العبارة كانت تنقل ركابا يرغبون بمغادرة نارايانغانج بعدما أعلنت الحكومة إغلاقاً وطنياً لسبعة أيام اعتباراً من الاثنين لمكافحة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19.

وقالت المسؤولة في الحكومة المحلية شوكلا ساركر إن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 11 شخصاً حتى الآن. وأضافت: «لا نعرف عدد الأشخاص المفقودين بالتحديد. الغواصون في فرق الإنقاذ يعملون في المكان وينظمون عمليات الإغاثة».

وقال قائد الشرطة المحلية ديباك ساها إن عاصفة قوية هبت بعد الحادث تعرقل جهود الإنقاذ. وغالباً ما تسجل حوادث عبارات في بنجلادش الواقعة على دلتا وتعبر مئات الأنهر. ويعتمد ملايين الأشخاص على العبارات في تنقلاتهم لا سيما في المناطق الساحلية إلا أن المراكب غالباً ما تكون متداعية وتحمل أكثر من قدرتها الاستيعابية. في يونيو/حزيران الماضي غرقت عبارة في دكا بعدما اصطدمت بسفينة وقضى بالحادث ما لا يقل عن 32 شخصاً. وفي فبراير/ شباط 2015 قضى ما لا يقل عن 78 شخصاً عندما اصطدمت سفينة مكتظة بالركاب بسفينة شحن على نهر في وسط بنجلادش.