شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تجدد الدعم للسلطة الليبية الموحدة وتطلب خروج المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين من ليبيا، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراء الانتخابات في موعدها. وبدأ شارل ميشال، الأحد، زيارة إلى ليبيا؛ حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة جهوداً لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المسؤول الأوروبي والوفد المرافق له، الذي وصل العاصمة طرابلس، في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية. وقدم ميشال خلال اللقاء، التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنياً لها التوفيق.

وأعرب ميشال خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات. كما أكد المسؤول الأوروبي، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.

ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بظلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة، ويعتبر تنفيذه أمراً معقداً للغاية، نظراً لتداخل عدة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ب«الخنجر في ظهر ليبيا»، مؤكداً أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه «يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم».

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش: «نؤكد استراتيجيتنا الواضحة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا فوراً». ودعت كل الدول إلى إعادة فتح سفاراتها في البلاد. وكانت الحكومة الليبية، قد دعت قبل نحو أسبوع، وعلى لسان وزيرة خارجيتها إلى انسحاب «فوري» لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس. وأعلنت الحكومة اليونانية، أن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا غداً الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس. وتتزامن زيارة كيرياكوس إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي. (وكالات)