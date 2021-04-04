شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر يقاطع الانتخابات المبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر «جبهة القوى الاشتراكية»، السبت، أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران، بناء على قرار لمجلسه الوطني اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال البيان إن جبهة القوى الاشتراكية «تُجدّد تأكيد أنّ شروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 12 يونيو غير متوافرة، وأن الانتخابات لا تشكل حلاً للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. لذلك، لا يمكن لجبهة القوى الاشتراكية المشاركة في هذه الانتخابات».

وبحسب نص القرار،يطالب الحزب ب«تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير»، لا سيما «احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل».

وبعد حل مجلس النواب في البرلمان في 21 فبراير/شباط، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب كوفيد-19.

وبذلك، تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف الأحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي أعلنا عدم مشاركتهما فيها.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى، احتجاجاً على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.

(أ ف ب)