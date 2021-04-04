استعدادا لرمضان.. التجارة توقف تصدير الفول الحصى والمدشوش

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قررت وزارة التجارة والصناعة، الأحد، بمنع تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وجاء نص القرار، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، :«لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الجريدة الرسمية أن سريان القرار بدأ من الأول من شهر إبريل لعام 2021 بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار وقف تصدير الفول صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى 3 أضعاف الاشهر الاخرى، مشيرةً إلى ان إجمالي انتاج السوق المحلي من الفول الحصى والمدشوش لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.

واشارت جامع إلى أن قرار وقف تصدير الفول المدشوش والحصى عزز من المخزون الاستراتيجي لـ الفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.