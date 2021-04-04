شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 25 شحنة غاز مسال من إدكو خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه تم تصدير حوالى 25 شحنة غاز طبيعى مسال من مصنع إسالة الغاز بإدكو خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجارى، موضحة أن هذه الشحنات ضمن التعاقدات لعقود طويلة الأجل والشحنات الفورية.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم التعاقد على تصدير عدد من الشحنات خلال شهر إبريل الجارى من مصنع إدكو للإسالة، وكذلك عدد من الشحنات للتصدير من دمياط للإسالة.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.