شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "البنك الأهلي" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 3.6 مليار ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.582 مليار ريال، على مساهمي الشركة عن العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 4.478 مليار سهم بواقع 0.8 ريال للسهم، وبنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك (والذي سيتم تحديده لاحقاً)، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.