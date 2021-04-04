توازن العمل والحياة

نعيش اليوم في عالم متسارع مهووس بالنجاح، والعمل الجاد، وتحقيق إنجازات بارزة، وربما لا نواجه مشكلة في ذلك، لكننا بالمقابل نواجه خطر المشكلات العقلية الناجمة عن الهوس. فالصحة العقلية القوية تقود لإنتاجية أفضل، فمن المهم تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة.

ويعود السبب الرئيسي لإدمان العمل وهوسه إلى الطبيعة المادية لمجتمعنا الحديث. ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير عميق في تفاقم الرغبة في شراء الملابس الجميلة والسيارات والمنازل وقضاء العطلات. كما أدت الرغبة في توفير المزيد لنفس الإنسان وعائلته إلى الاستعداد للعمل بإفراط لتحقيقها.

ولكن ما لا يدركه الأشخاص هو أن العمل المُجهد يمكن أن يكون ضاراً للغاية، ولا سيما إذا كانت وظيفتهم تتطلب قدراً كبيراً من الوقت.

يجب أن يدرك هؤلاء الأفراد المعرضون للإفراط في العمل دائماً، أن الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة يُعد أحد أهم الأمور في حياتهم نفسها، ففي مجتمع يعاني فيه الكثيرون أمراضاً عقلية، مرتبطة غالباً بالإرهاق والتوتر والحرمان من النوم، من المهم إيجاد سبل نستطيع من خلالها تحسين توازننا الذاتي. فالتوازن الجيد بين العمل والحياة يتيح للفرد عيش حياته برضى تام، حياة تدور حول أكثر من مجرد مسار وظيفي وتمويل وبيع وشراء.

ومن أهم الطرق التي نستطيع من خلالها تحسين التوازن بين العمل والحياة الخاصة هي ضبط الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المنصات الأخرى عبر الإنترنت. فقد أصبح من الشائع كثيراً قضاء الناس أوقاتاً لا نهاية لها على تلك المنصات، سواء كان ذلك لأغراض العمل أم الترفيه. فذلك يمكن أن يقلل من مقدار التفاعل الحقيقي للفرد مع أصدقائه أو عائلته. وعلينا أن نمنح عقولنا الراحة والتعافي، وهو أمر حيوي لأي شخص يعاني من ازدواجية الحياة والعمل.

وعلينا أيضاً الفصل بين حياتنا العملية والشخصية، ويبدو الأمر سهلاً على الورق ولكن القيام بذلك ليس بالأمر الهيّن. فبالنسبة لمعظم الأشخاص، أصبح التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الخاصة بهم للحصول على تحديثات العمل أمراً معتاداً، وهذا يعني أن عقولهم من المرجح أن تفكر في العمل أكثر من الاسترخاء، مما يحد من الوقت الذي قد يحتاجون إليه للتعافي.

ولا بأس بأن نمضي وقتاً خاصاً بنا وحدنا، فمن الأهمية بمكان قضاء بعض الوقت في التركيز فقط على احتياجاتنا الخاصة والسماح لعقولنا بالاسترخاء. بالمقابل، إن أحسسنا بالرغبة في لقاء الآخرين، فيجب التأكد من تخصيص الوقت الذي نمضيه مع الأشخاص الذين نحبهم بعيداً عن التلفاز أو التكنولوجيا.

يخشى الكثيرون فكرة الاسترخاء لأنهم يعتقدون أنهم بذلك سيتخلفون عن الركب ويتفوق عليهم المنافسون. لكن في الواقع، يمكن أن يسمح لنا الاسترخاء بإعادة شحن البطارية والعودة أقوى، وأكثر صحة، وأحدّ ذكاءً.

ذا ميترو بزنس