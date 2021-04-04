شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبريت» وحملة ترويجية فنية لـ «كأس الخمسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل فصول الحملة الترويجية التي أطلقتها رابطة المحترفين الإماراتية، للاحتفاء بنهائي كأس الخليج العربي الذي يحمل شعار «كأس الخمسين»، والذي يجمع بين شباب الأهلي والنصر، والمقرر إقامته يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري على ملعب الشارقة؛ حيث قدمت الرابطة برنامجاً ترفيهياً فنياً جديداً، من تقديم الإعلامي جاسم الشحيمي، يتم بثه عبر منصات الرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويستضيف البرنامج نخبة من الفنانين المتميزين، استضاف البرنامج في حلقته الأولى الفنان المتألق فايز السعيد، فيما يستضيف في الحلقة الثانية الفنانة المميزة بلقيس، ويختتم البرنامج بلقاء شاعر الوطن، علي الخوار، صاحب الكلمة.

ويتحدث الفنانون خلال الحلقات عن عام الخمسين، وتطور الإمارات ومسيرة الفن الإماراتي ومستقبله، فضلاً عن علاقتهم بكرة القدم ورؤيتهم لنهائي كأس الخليج العربي، كما سيعرض البرنامج كواليس «أوبريت» أعدته الرابطة خصيصاً للحدث بمشاركة النجوم الثلاثة، والذي سيعرض قبل انطلاق المباراة وسيبث على جميع القنوات الرياضية.

وقد استوحى البرنامج عنوانه من شعار المباراة النهائية «كأس الخمسين»، الذي تم إطلاقه ضمن احتفالات الدولة بالعام الخمسين على التأسيس، ويتميز البرنامج بأسلوبه الشيق والخارج عن الروتين خلال مدة زمنية لعدة دقائق، يتم خلالها استطلاع آراء الضيوف من كافة الجوانب الخاصة بالنواحي الفنية إضافة إلى آرائهم المتعلقة بكرة القدم ومتابعتهم للكرة الإماراتية.

كما يستعرضون فيه توقعاتهم بشأن المباراة المرتقبة بين النصر حامل اللقب وشباب الأهلي أكثر الفرق فوزاً باللقب في عصر الاحتراف

يذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية قد أطلقت منذ أواخر مارس/ آذار، العديد من الفعاليات الترويجية في إطار حملة للعد التنازلي من أجل نهائي كأس الخليج العربي، عبر مختلف المنصات الخاصة بها، وكان أولها برنامج «كأس الخمسين» من تقديم محمد جاسم، وضم نخبة من المحللين الفنيين في مقدمتهم محمد مطر غراب المحلل الفني، والإعلامي محمد الجوكر، وحسن الجسمي الناقد الرياضي.