شكرا لقرائتكم خبر عن فلورنتنيو بيريز يصل إلى 1000 مباراة مع ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل فلورنتنيو بيريز إلى مباراته رقم 1000 كرئيس لنادي ريال مدريد، خلال لقاء فريقه أمس السبت أمام إيبار في الدوري الإسباني.

وحقق بيريز خلال فترة رئاسته للمرينجي 26 لقباً محلياً وعالمياً، والتي بدأت في أغسطس عام 2000 لغاية عام 2006، ومن 2009 إلى الآن، ويستعد لخوض الانتخابات المقبلة من أجل الظفر بفترة رئاسية سادسة خلال الصيف المقبل.

رحلة ال 1000 مباراة

وتمكن الملكي الذي تأسس في عام 1902 تحت قيادة بيريز من تحقيق 26 لقباً من بينها 5 ألقاب للبطولة المفضلة للفريق دوري أبطال أوروبا، و5 ألقاب في الدوري الإسباني، كذلك تم تتويجه 5 مرات بكأس السوبر الإسباني، ونال 4 كؤوس عالم للأندية، وفاز الميرنجي أيضاً بكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، إضافة إلى الفوز بكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس «إنتركونتيننتال».

وتسلم بيريز جائزة أحسن فريق في القرن العشرين ونالها ريال مدريد، كما شيّد المدينة الرياضية الخاصة بالنادي والمعروفة ب«فالديبيباس». ويمتلك فلورنتينو أرقاماً مهمة في تاريخ ريال مدريد، حيث تؤكد الإحصاءات أنه ينال لقباً في كل 38 مباراة، ففي عهده فاز «المرينجي» ب657 مباراة بنسبة تجاوزت 65% في حين تعادل في 172 وخسر 171 مباراة.

الغالاكتيكوس

وتعهد فلورنتينو بيريز بجلب أبرز النجوم «غالاكتيكوس»، في مطلع الألفية الثالثة، حيث فاجأ الجميع بالتعاقد مع نجم برشلونة لويس فيغو، ثم توالت الصفقات المدوية من خلال التعاقد مع زيدان ورونالدو البرازيلي وبيكهام وراموس خلال المرحلة الأولى ونجوم آخرين.

وقام في صيف 2009 بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وكريم بنزيمة وصولاً إلى لوكا مودريتش وتوني كروس وغيرهم من النجوم، وبات يستهدف حالياً الثنائي المتألق إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي. (وكالات)