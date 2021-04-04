شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لكأس السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بخورفكان، فريق الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة في نسخته ال21 ، بعد الفوز على منافسه شباب الأهلي 79-81 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على صالة نادي خورفكان.

وكانت المباراة النهائية بحق، مسك الختام، حسمت في الشوط الإضافي بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل 69-69 .

وبهذا الفوز يستعيد الملك الشرقاوي الكأس الغالية الغائبة عن خزائنه منذ 11 عاماً، والتي تعد اللقب التاسع في مسيرته مع البطولة.

حضر مراسم الختام اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في المنطقة الشرقية، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، وسالم المطوع أمين السر العام، ورؤساء الناديين وجمع من رموز الحركة الرياضية.

ووجه القرقاوي الشكر للفريقين في اليوم النهائي، إضافة إلى بقية الأندية التي شاركت في المسابقة ،مؤكداً في الوقت نفسه على المستوى الجيد الذي قدمه الفريقان، ويليق بمكانة المسابقة ، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي قام بها الاتحاد بالتعاون مع الأندية وساهمت بشكل كبير في الخروج بالمسابقة بالشكل المناسب من كل النواحي.