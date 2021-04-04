شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البطاقة البرتقالية العربية للتأمين على المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعلم الكثيرون عن وجود ما يسمى بالبطاقة البرتقالية للتأمين على السيارات، والتى يمكن من خلالها الحصول على تغطية تأمينية لسيارتك فى حال السفر لأى دولة عربية سبق مشاركتها فى الاتفاقية الخاصة بالبطاقة، دون الحاجة إلى عمل تأمين جديد .

ماهى البطاقة البرتقالية ؟

البطاقة البرتقالية هو الاسم الذى اختاره الاتحاد العربى للتأمين للبطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها.

متى تم إبرام اتفاقية البطاقة العربية الموحدة " البرتقالية "؟

تم ابرام الاتفاقية في تونس بتاريخ26/4/1975

ماهى الدول المشاركة في الاتفاقية؟

الدول المشاركة في الاتفاقية تبلغ 19 دولة عربية هي: السعودية، الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، قطر، لبنان، مصر، اليمن، موريتانيا الإمارات، تونس، سورية، عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، والصومال، غير أن البطاقة البرتقالية لم تفعل في كل الدول التي وقعت في ذلك الوقت ، فعلى سبيل المثال فإن المملكة السعودية لم تفعل الانضمام إلى هذه الاتفاقية إلا في مارس2013.

ما هو المكتب الممثل للاتفاقية في مصر ؟

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021. وجاء إعلان المجمعة بعد أن أصبحت المكتب الموحد المصري الممثل لجمهورية مصر العربية في الاتحاد العام العربي للتأمين لإصدار البطاقة البرتقالية بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

ماهى حدود المسؤولية المدنية المغطاة في البطاقة ؟

حدود المسؤولية فى البطاقة البرتقالية مفتوحة، أي لا حدود للمسؤولية المدنية المغطاة تحت هذه الوثيقة .

هل يوجد تجارب مماثلة لهذه الاتفاقية في العالم ؟

البطاقة البرتقالية هى استنساخ لتجربة الدول الأوروبية في هذه المجال ، والتي سبق وأصدرت ما يسمى بـ (البطاقة الخضراء) والتي لحقت بها عدة تعديلات منذ إصدارها في أول مرة كان أخرها تعديل في مارس من عام2013 ، أدى إلى تعديل في الحد الأقصى للمسؤولية ليقف عند750 ألف يورو عن الحادث الواحد ، في حين أن البطاقة البرتقالية التي أصدرها الإتحاد العربي للتأمين ما زالت دون أي تعديلات منذ إصدارها لأول مرة.