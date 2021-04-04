شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أي حد .. "المصرية للاتصالات" تسبق الجميع و"تفرَّح" عملائها بعروض رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المصرية للاتصالات بالأمس حملتها الإعلانية الجديدة لشهر رمضان المبارك تحت شعار "رمضان السنة دي .. فرحنابه قبل أي حد"، وبذلك تكون أول شركة تقوم بإطلاق حملتها الإعلانية مبكرًا قبل بداية الشهر الكريم،

وكما سبقت المصرية للاتصالات الجميع في إطلاق حملتها الإعلانية الرمضانية، والتي تقوم ببطولتها النجمة إيمي سمير غانم، أعلنت الشركة عن تقديم عروضها ومفاجآتها للعملاء قبل بداية شهر رمضان الكريم.

ويُختتم الإعلان بجملة تشويقية بصوت النجم الكبير سمير غانم الذي يحمل معه أجمل ذكريات الشهر الكريم يقول فيها "استنونا في رمضان" لتثير فضول المشاهدين الذي ينتظرون بقية حلقات الحملة الإعلانية الجديدة وما تحمله من مفاجآت