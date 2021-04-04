شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "كهرباء السعودية" تبحث توزيع أرباح بـ 2.9 مليار ريال عن 2020 في 27 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة كهرباء السعودية دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 27 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 2.916 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 4.166 مليار سهم، بحصة تبلغ 0.7 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم داول من يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع الايرادات التشغيلية الذي يعزى إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020، بالإضافة إلى تغطية حساب الموازنة للفرق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيراد المتحقق للشركة السعودية للكهرباء لعام 2020، بمقدار 6.131 مليار ريال .

كذلك استمر نمو قاعدة المشتركين، بالإضافة إلى الغاء صافي مصروف الضريبة المؤجلة البالغ 412 مليون ريال سعودي وفقا لتعديل نظام ضريبة الدخل المقر خلال 2020.