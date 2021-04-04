شكرا لقرائتكم خبر عن مديرا البنك الدولى وصندوق النقد يعقدان مؤتمر حول التعافى الاقتصادى 6 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد كلا من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، مؤتمرا الثلاثاء القادم، بعنوان " التعافى الاقتصادى: نحو مستقبل أخضر ينعم فيه الجميع بالصمود ولا يقصى أحدا".

ووفق تقرير البنك الدولى: " لقد أصاب طول أمد الجائحة الاقتصاد العالمي بنكسة غير مسبوقة، ومن المرجح أن يكون التعافي منها بطيئا ومتباينا، مضيفا:"تفاقمت صور الحرمان وكان وقعها أشد ما يكون على الفقراء من الناس والشركات والبلدان الذين يجدون عوائق في طريق الحصول على الموارد المالية وشبكات التواصل.

وأضاف التقرير أنه ستُركِّز هذه الفعالية على التعافي الاقتصادي بالنظر إليه من ثلاث زوايا: الاستدامة والصمود والابتكار بتوضيح كيف يمكن للشركات تطوير نفسها لتتمكن من خلق مزيد من الوظائف، وكيف يمكن للحكومات إيجاد سبل جديدة لتحويل الأزمة إلى فرص لتحقيق النمو وكيف يمكن للشباب تفادي خطر "ضياع جيل كامل"، بالإضافة الى الاحتواءو كيف يمكن لواضعي السياسات ضمان أن يستفيد الجميع من منافع التعافي وألا تتفاقم أوضاع عدم المساواة.