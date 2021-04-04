شكرا لقرائتكم خبر عن «مراس» تعتزم ممارسة الاستحواذ الإلزامي على أسهم «دي إكس بي إي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن تلقيها إخطاراً من شركة مراس للوجهة الترفيهية بخصوص ممارسة الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة غير المملوكة من قبل مراس للوجهة الترفيهية أو شركة مراس القابضة.

وفي الأول من أبريل 2021، منحت هيئة الأوراق المالية والسلع موافقتها لشركة مراس للبدء في الاستحواذ الالتزامي على جميع أسهم «دي إكس بي إي» التي يمتلكها مسهمون لم يقبلوا العرض.

وبتاريخ 1 أبريل 2021 قامت شركة مراس بإرسال إخطار کتابي لجميع مساهمي شركة «دي إكس بي إي» المتبقيين وفقاً لقواعد الاستحواذ وقانون الشركات والنظام الأساسي لشركة «دي إكس بي إي» لكي تمارس شركة مراس حقوقها بموجب قواعد الاستحواذ والنظام الأساسي لشركة «دي إكس بي إي» (إخطارات الاستحواذ الإلزامي).

ووفقاً لقواعد الاستحواذ وقانون الشركات، ستتم إعادة تسجيل جميع أسهم شركة «دي إكس بي إي» المتبقية (غير المملوكة حالياً من شركة مراس أو مراس القابضة باسم شركة مراس في سجل أسهم شركة دي إكس بي إي بعد 60 يوماً من تاريخ إرسال شركة مراس لإخطارات الاستحواذ الإلزامي لمساهمي شركة «دي اكس بي إي». وسینطبق هذا الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم شركة «دي إكس بي إي» سواء كانت مرهونة، تخضع لأي شكل من أشكال الضمان أو الحجز مثل أمر المحكمة أو تم بيعها أو نقل ملكيتها أو تحويلها إلى مشتر جديد بعد تاريخ إخطارات الاستحواذ الإلزامي.

وستقوم شركة مراس بتسوية أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي شركة «دي إكس بي إي» من خلال طريقة السداد المعنية، كما هو مسجل لدى شركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي من قبلهم، وتتوقع شركة مراس سداد المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة «دي إكس بي إي» في 7 يونيو 2021.

وفي 20 ديسمبر، أعلنت شركة مراس للوجهة الترفيهية عن شروط عرض نقدي مشروط للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأ مال شركة «دي إكس بي إي» المصدر والمدفوع غير المملوكة حالياً من شركة مراس.

وتمتلك «مراس» حالياً ـ بما في ذلك الأسهم المملوكة لشركة مراس القابضة ـ ما يزيد على 90% من رأس المال المصدر الحالي لشركة «دي إكس بي إي».

وبتاريخ 28 مارس 2021، قامت شركة مراس بإخطار هيئة الأوراق المالية بأنها ستمارس حقوقها بموجب المادة 11، الفقرة رقم 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقانون بشأن الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة «دي إكس بي إي» للاستحواذ إلزامياً على جميع أسهم «دي إكس بي إي».