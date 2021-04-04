شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم والعمل «عن بعد» يرفعان مشتركي الإنترنت في دبي 2.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مركز دبي للإحصاء، عن نمو ملحوظ في عدد اشتراكات الإنترنت السكني في دبي بنحو 4% العام الماضي 2020.

ووصل إجمالي المشتركين في خطوط النطاق العريض (القطاع السكني) في الإمارة إلى 591,893 اشتراكاً، مقارنة مع 569,366 اشتراكاً في 2019، بزيادة تمثل 22,527 اشتراكاً.

وارتفع إقبال المواطنين والمقيمين في دبي على شراء خطوط الإنترنت السكنية في ظل ذروة انتشار فيروس «كورونا» خلال العام الماضي 2020، وما رافق ذلك من إغلاق القطاعات الاقتصادية وفرض قيود على حركة التنقل، إضافة إلى اعتماد خياري التعليم والعمل عن بعد.

وفي الجهة المقابلة تراجعت خطوط الإنترنت لدرجة الأعمال بشكل متوسط 7.4% ليصل إجمالي الاشتراكات إلى نحو 84,306 اشتراكات، مقارنة مع 91,036 اشتراكاً في 2020.

وبذلك يرتفع إجمالي المشتركين في خطوط النطاق العريض (السكني ولدرجة الأعمال) 2.4% ليصل إلى 676.2 ألف اشتراك، مقارنة مع 660.4 ألف اشتراك في 2019.

وتراجع عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك الفعالة 7% إلى 6.052 مليون اشتراك، مقارنة مع 6.502 مليون اشتراك في 2019، وكذلك تراجع عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 6% إلى 1.221 مليون اشتراك، مقارنة مع 1.228 مليون اشتراك في 2019.