شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر عند 757 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
وشهدنا هذا الأسبوع عدد من الأحداث التي أثرت على سعر الذهب، حيث تمكن النفط من الارتفاع مع اتفاق أوبك+ على زيادة تدريجية للإنتاج على مدار الثلاثة أشهر القادمة.
ونجحت أسعار الذهب للصعود والاستقرار مجددًا فوق مستويات الـ 1,700 دولار، في أعقاب كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية ستُموّل من زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.
أسعار الذهب اليوم في مصر.
عيار 24 سجل 865.75 جنيه.
عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 6320 جنيها.
أونصة الذهب 1730 دولار.
يتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع في البورصات العالمية وسوق المعادن الثمينة، ويكون آخر حركة فورية للذهب مساء الجمعة، لكن قد تشهد تحرك محدود في السوق المحلي يوم السبت كردة فعل طبيعية لسعر إغلاق الجمعة.