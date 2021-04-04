بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر23 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5835 نقطة بنسبة صعود بلغت 40ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر255 مليون سهم تمت عبر 9517 صفقة نقدية بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 5ر114 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر46 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4747 نقطة بنسبة صعود بلغت 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر197 مليون سهم تمت عبر 6332 صفقة نقدية بقيمة 18ر15 مليون دينار (نحو 5ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 20ر6385 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر57 مليون سهم تمت عبر 3185 صفقة بقيمة 6ر20 مليون دينار (نحو 9ر65 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4941 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر149 مليون سهم تمت عبر 4289 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ياكو) و(قابضة م ك) و(يونيكاب) و(كفيك) أما شركات (ارزان) و(اهلي متحد) و(بيتك) و(الخليجي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(الاعادة) و(كميفيك) و(استهلاكية) الأكثر انخفاضا.