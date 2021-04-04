«إم دي جي إتش» تدرج سندات بـ 1.1 مليار يورو في «أبوظبي للأوراق المالية»

أبوظبي:

”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة إم دي جي إتش - جي إم تي إن (أر إس سي) ليمتد (المصدر) والمضمونة من شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنج (الضامن) ضمن برنامج المصدر للسندات العالمية المتوسط الأجل، غداً الاثنين.

وكشف السوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن القيمة الإجمالية لهذه السندات تبلغ 1.1 مليار يورو من فئتين وفق أحكام التسعير المرفقة، مؤكداً أنه على جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه، فيما يعتمد القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وأوضح السوق أن هذا القرار يأتي استناداً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014 بشأن نظام السندات ولأحكام المادة رقم (13) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.