«أملاك» تدخل بمفاوضات تسوية في حكم لصالحها

أعلنت شركة «أملاك للتمويل» دخولها في مفاوضات بشأن الحكم الصادر لصالحها عام 2019 من أجل تسوية مع الطرف الآخر، مشيرة إلى أنها ستقوم بإخطار السوق بأي مستجدات في هذا الشأن.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن صدور حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013، وتضمن الحكم أيضا دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

وأشارت في حينه إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ الحكم واسترداد ما هو مستحق لها من مبالغ بحسب الحكم الصادر.

وأوضحت أنه لن يكون هناك تأثير للحكم على البيانات المالية للشركة في عام 2019، حيث إن الأمر يعتمد على سرعة الإجراءات من أجل نفاذ الحكم.