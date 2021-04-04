شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية تضمّ عسكريين أمريكيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد – أ ف ب

سقط صاروخان الأحد قرب قاعدة "بلد" الجوية العسكرية التي تضمّ عسكريين أمريكيين، والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد مصدر أمني، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن.

ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، على ما أكد المصدر الأمني، ولم تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل محددة منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي.

وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أمريكية أو السفارة الأمريكية، أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر كانون الثاني/يناير.

وقتل في مختلف تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد ترامب، مدني عراقي وأمريكيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات "أف-16" بجروح.

وتتبنى الهجمات أحياناً مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع للمجموعات المسلحة التابعة للحشد الشعبي، كما يرى خبراء.

وكان قيس الخزعلي، أحد قياديي الحشد الشعبي، قد هدد بأن العمليات التي تستهدف أمريكيين "ستستمر وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على سحب قواتها المقاتلة من أرض العراق جميعاً".

وأضاف مؤخراً خلال لقاء عام، أن العمليات لن تطال فقط "القواعد الموجودة في وسط العراق أو في غرب العراق فحسب، بل حتى شمال العراق"، أي إقليم كُردستان.

وتطلق الإدارة الأمريكية الجديدة الأربعاء "حواراً استراتيجياً" افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، الذي غالباً ما يتلقى تهديدات من الفصائل ذاتها.

وفي 26 شباط/فبراير، استهدف قصف أمريكي كتائب حزب الله، وهو فصيل عراقي ضمن الحشد الشعبي، على الحدود السورية العراقية، رداً على استهداف أهداف أمريكية في العراق، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن حينها، إن الضربات الجوية الأمريكية في شرق سوريا يجب أن يُنظر إليها على أنها تحذير.