شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي ستشهد اختباراً لجواز مرور «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

ستبدأ إنجلترا تجربة على جواز مرور لمن تلقوا لقاح كوفيد-19 في مبارياتٍ لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في ملعب ويمبلي وفي نادٍ للكوميديا في الأسابيع المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت تلك الطريقة تصلح للعودة بأمان لفتح أنشطة اقتصادية وفعاليات تتضمن حضوراً جماهيرياً.

وقالت الحكومة إنها تطور نظاماً لإصدار شهادات تتعلق بكوفيد ستظهر ما إذا كان الشخص قد تلقى اللقاح، أو كانت نتيجة فحوص أجريت له مؤخراً، سلبية، أو كان يتمتع بمناعة طبيعية بسبب إصابته بالمرض في الأشهر الستة الأخيرة.

وستجرى التجربة في تسع فعاليات، من بينها المباراة النهائية وقبل النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعلى أساسها سيجري تقييم ما إذا كانت الفعاليات الكبرى يمكن إقامتها في أماكن مغلقة دون تباعد اجتماعي. لكن من غير المرجح استخدام هذا النظام في المواصلات العامة والمتاجر والحانات.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد قطعت أشواطاً ضخمة في الأشهر الأخيرة لدى تنفيذها لأحد أسرع برامج التحصين في العالم.

وأضاف في بيان: «نحن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن من عودة كل الأنشطة في بلادنا حتى يتسنى للناس العودة للفعاليات والسفر، والقيام بما يحبونه بأكثر درجة أمان ممكنة، وهذه المراجعات ستلعب دوراً مهماً في حدوث ذلك».