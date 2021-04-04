شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة نادي التعاون اجتماعاً بناء على المرسوم الأميري رقم 7 لعام 2021، بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي التعاون الثقافي الرياضي، وترأس الاجتماع عبدالله حسن الشحي رئيس مجلس الإدارة، وتم توزيع الحقائب الإدارية من خلال الترشح ثم التصويت بين الأعضاء.

وتمت تسمية عبدالعزيز منقوش نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وسعيد رباع أميناً للسر، ومريم غانم الطويل مدير إدارة الشؤون الثقافية، وعبدالله حسن مصبح مدير إدارة الخدمات المساندة «مديراً للنادي»، وطارق سعيد علي سليمان مديراً لإدارة الشؤون المالية، ومحمد سعيد يماع مديراً لإدارة الشؤون الرياضية، وعبدالله سعيد زيدي أمين السر العام المساعد، وسعيد عبدالله الهبوبي مديراً للاتصال المؤسسي.