شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأرجنتين وسيدات كندا بطلا البطولة الدولية الودية التنشيطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف اتحاد الإمارات للرجبي وبالتعاون مع طيران الإمارات والاتحادين الدولي والآسيوي للرجبي البطولة الدولية الودية التنشيطية لسباعيات الرجبي للدول المتأهلة للأولمبياد، في إطار الاستعداد لدورة للألعاب الأولمبية والتي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، ولضمان إعداد الفرق على أفضل وجه ممكن للألعاب الأولمبية.

وشارك في البطولة 14 فريقاً دولياً للسيدات والرجال على مدار يومي 2 و3 إبريل على ملاعب طيران الإمارات (ذاسيفينز) بمدينة دبي وسط إجراءات احترازية صارمة ووفقاً لبروتوكول الأمن والسلامة المعتمد من قبل الجهات المعنية بالدولة والذي جرى تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في ظل الظروف الصحية والتحديات الراهنة من خلال تطبيق نظام الفقاعة الطبية.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني للرجال من الفوز بالمباراة النهاية وذلك على حساب المنتخب الفرنسي بنتيجة 19-7، وحل المنتخب الكيني ثالثاً، فيما حل المنتخب الكندي للسيدات أولاً بعد الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 31-5 وعلى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 31-14

وقال قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي: «فخور جداً بوطني دولة الإمارات حيث تثبت مرة أخرى قدرتها و كفاءتها على استضافة الأحداث الرياضية وتحديداً في رياضة الرجبي استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الاتحاد الآسيوي للرجبي قدم الدعم الكامل لاتحاد الإمارات للرجبي وكذلك طيران الامارات لاستضافة هذه البطولة الدولية خلف الأبواب المغلقة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا حيث تم توزيع المنتخبات على 3 فنادق مع تطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للرجبي للتعامل مع الإجراءات الوقائية، وشهدت البطولة نجاحاً كبيراً و سمعة واسعة في العالم».