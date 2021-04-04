شكرا لقرائتكم خبر عن %3.9 انخفاضا شهريا لسعر برنت و3.8%للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام الآجلة إنخفاضا شهريا هو الأول لها في خمسة أشهر، حيث انخفضت عقود خام برنت خلال شهر مارس 2021 بنسبة 3.9%، مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.8%.

وسجل خام القياس العالمي برنت 64.86 دولار للبرميل، الجمعة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.45 دولار للبرميل.

وتوصلت مجموعة "أوبك+" الخميس الماضى إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو بحسب "رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.