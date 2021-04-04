شكرا لقرائتكم خبر عن استقرارا أسعار الذهب اليوم فى مصر عند 757 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 4 أبريل 2021 عند 757 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع ثبات السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1730 دولار.

وشهدنا هذا الأسبوع عدد من الأحداث التي أثرت على سعر الذهب، حيث تمكن النفط من الارتفاع مع اتفاق أوبك+ على زيادة تدريجية للإنتاج على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

ونجحت أسعار الذهب للصعود والاستقرار مجددًا فوق مستويات الـ 1,700 دولار، في أعقاب كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة إنفاق ضخمة على البنية التحتية ستُموّل من زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

كما أن الاقتصاد الأمريكي اضاف 916 ألف وظيفة في مارس، وبأكثر من توقعات الأسواق، فيما تم مراجعة قراءة شهر فبراير لترتفع إلى 468 ألف وظيفة، وجاء معدل البطالة وفق التوقعات عند 6%، والذي يعتبر أدنى مستوى في قرابة العام، وكل هذه الأحداث رسمت ملامح حركة سعر الذهب.





أسعار الذهب اليوم في مصر.

عيار 24 سجل 865.75 جنيه.

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1730 دولار.

يتوقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع في البورصات العالمية وسوق المعادن الثمينة، ويكون آخر حركة فورية للذهب مساء الجمعة، لكن قد تشهد تحرك محدود في السوق المحلي يوم السبت كردة فعل طبيعية لسعر إغلاق الجمعة.