شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين سجل سعر الين اليابانى" 1 ريال سعودى يسجل 29.52 ين يابانى.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع أولى تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك المركزى المصرى عند سعر 51.76 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى البنك الأهلى 49.98 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.41 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.52 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق