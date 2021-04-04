شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة: اليوم إطلاق "قطار الخير " بمحافظة سوهاج لدعم 60 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق فعاليات مبادرة "قطارالخير" البوم بحضور محافظ سوهاج ودعم وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم 60 قرية بمحافظة سوهاج.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة للتخفيف من تبعات حادث سوهاج الأخير، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تحترعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي،حيث تستهدف المبادرة توزيع 150 طن مواد غذائية 20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشففي 10 مجالات طبية متنوعة، ويستفيد منها سكان 69 قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراكز بسوهاج، كذلكتوزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرقالطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظةسوهاج.

وثمّن تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، مشاركة الصندوق في مبادرة قطار الخير التي تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق في توحيد جهود العمل المجتمعي بما يحسن من مناحي الحياة في القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، تضمن عدم تكرار جهود أطراف العمل المجتمعي في مكان واحد بل توفر فرصاًكافية لانتشار هذه الأنشطة في مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناءمؤسسة حياة كريمة أن مبادرة قطار الخير تأتيإيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي التنموي والخيري،حيث سيتم توجيه المبادرة لعشرة مراكز بمحافظةسوهاج، وهي واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائيةالتي تشهدها المحافظة،حيث تشمل المبادرة العديد منالتخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى اجراء عمليات جراحية ونظارات طبيةوأجهزة تعويضية، علاوة علي حقائب الوقاية ضد فيروسالكورونا. وتضم القافلة أيضا دعم بالمواد الغذائيةوالدواجن لأهالي المحافظة.

كما أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناءمؤسسة صناع الخير للتنمية أن فرق عمل صناعالخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف تستهدف تنفيذ فعاليات المبادرة علي مدار خمسة ايام بواقعمركزين كل يوم بداية من الأحد حتي الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن الفعاليات تنطلق في يومها الأول من مدينة سوهاج صوب مراكز طما وطهطا، وذلك لتوزيعالمساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية بالمركزين، لتوزيع عدد 30 طن مواد غذائية مجمعة في 2000 كرتونة و 5 طن دواجن على الأسر الأكثر احتياجا فيعشر قرى بمراكز طما وطهطا.