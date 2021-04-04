شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. الملوخية بين 5-7 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراوحت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الطماطم 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو.