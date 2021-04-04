شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10508 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 2050 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12860 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2950 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1292 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 900 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 170 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار 625 سهم، 10883 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، البدر للبلاستيك، 21500 سهم، 76393 سهم، 62 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الأولى 0.48%، 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الثانية 0.06%.

في سياق آخر أعلنت شركة حديد عز، تراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق الغير مسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.