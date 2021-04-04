شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع أولى تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك المركزى المصرى عند سعر 51.76 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى البنك الأهلى 49.98 جنيه للشراء، 52.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 4-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.76 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.98 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.91 جنيه.

52.13 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.05 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.99 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.82 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.05 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.