شكرا لقرائتكم خبر عن الصفوة للتطوير العمراني SUD تعلن انطلاق حملة "بنرسملك بكرة "بالتعاون مع شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD أحد أكبر الشركات في السوق العقاري المصري عن توقيع حملة "بنرسملك بكرة" بالتعاون مع شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر. وقد حضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة الصفوة للتطوير العمراني د/مدحت شلبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الأستاذ /محمد شلبي، وممثلاً عن شركة أكسا أ/أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا لتأمينات الحياة - مصر.

هذا وقد صرح دكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة الصفوة للتطوير العمراني قائلاً أن هدف الحملة الأساسي هو الحرص على تقديم العون لعملائنا وتأمين مستقبلهم وتقديم الأمان اللازم لهم، حيث انطلقت الحملة تحت شعار "بنرسملك بكرة". كما تنص الحملة على أنه في حالة تعاقد العميل على وحدة سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية يتم التأمين على الأقساط المستحقة من قبل شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، وتصبح الوحدة ملك العميل بمجرد التعاقد عليها. وأوضح شلبي أنه في حالة وقوع حادث نتج عنه حالة وفاة – لا قدر الله، ستقوم أكسا لتأمينات الحياة باستكمال الأقساط المتبقية على الوحدة وتصبح الوحدة ملكاً للورثة الشرعيين. كما أكد شلبي أن العميل لا يقوم بدفع أي مبالغ أخرى مقابل هذا التأمين، بل أصبح جزأ لا يتجزأ من المبلغ الكلي للوحدة التي قام العميل بشرائها من الشركة بطريقة الدفع والتقسيط المتفق عليها.

أما عن شركة أكسا، فهي شركة تأمين عالمية متواجدة في 57 دولة وبدأت مزاولة أعمالها في مصر في عام 2015 لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع التأمين بمصر. وتقدم أكسا خدمات لتأمينات الحياة والإدخار وتأمينات الحماية لجميع العملاء. وقد قامت الشركة بالعديد من الشراكات الاستراتيجية لتوفير خدماتها بأعلى مستوى من خلال قنوات توزيع مبتكرة.

ومن جانبه أعرب أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، ورئيس مجلس إدارة أكسا لتأمينات الحياة - مصر، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "نفخر بتقديم هذا النوع المبتكر من الخدمات التأمينية للعملاء من خلال شركاء يدعمون فكرة وأهمية التأمين. لذا نكثف جهودنا لنصل للمصريين في شتى المجالات لحماية كل ما يهمهم بأسهل و أسرع السبل الممكنة متى يحتاجونها."

ومن ثم، أكمل الأستاذ /محمد شلبي حديثه قائلاً أن الحملة تشمل وتسري على كل مشروعات الشركة في السوق العقاري وبمختلف محافظات مصر، حيث أن الشركة تمتلك مشروعات متنوعة بالسوق المحلية ما بين سكنية وتجارية وإدارية وتعليمية وسياحية لافتاً إلى أن حجم محفظة الصفوة تصل إلى 250 فدان مقسمة ما بين العاصمة الادارية والمنصورة الجديدة والعبور ومدينة دمياط الجديدة ورأس البر وذلك باستثمارات 18.5مليار جنيه، وأشار إلى أن باكورة مشروعات الصفوة كانت بمحافظات الدلتا حيث منتجع صن ست1 وصن ست 2 وصت ست 3، وانطلاقاً من الدلتا إلى القاهرة الكبرى بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تتنوع ما بين سكنية وهما كموبند كابيتال هايتس 1 وكمبوند كابيتال هايتس 2 بمنطقة الاستثمار على المحور المركزي مباشرة بنمطه الطرح الأول وصولا إلى المشروعات الإدارية والتجارية وهما هاب 1 وهاب 2 وفينانشل هاب والذي يقع بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتمتد مشروعات الشركة أيضا لمدينة العبور حيث كمبوند هاي سيتي والذي يقع على ميدان أحمد عرابي مدخل الحي الخامس، والذي يقام على 36 فدان بأعلى ربوة بمدينة العبور ويضم 60عمارة بإجمالي 1000شقة والذي من المقرر تسليم المرحلة الأولى منه هذا العام، كما أن الصفوة هي أول شركات القطاع الخاص التي قامت بتملك مساحة 60 فدان بمدينة المنصورة الجديدة بهدف إقامة مشروع عمراني متكامل وهو كمبوند ذا بيرل والذي يضم وحدات سكنية متنوعة ما بين فيلات و شقق سكنية و وحدات تجارية وفندقيه.



وقد أشار الدكتور مدحت شلبي، أن الصفوة للتطوير العمراني SUD هي شركة مساهمة مصرية، تم تأسيسها عام 1996، نفَّذت خلالها نحو 22 مشروعًا في 6 مدن مختلفة، وطوَّرت نحو 951 ألف متر، وسلَّمت أكثر من 4000 وحدة متنوعة بين سكني وتجاري وسياحي في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، في الدلتا بدمياط وبمدينة دمياط الجديدة وفي المنصورة ورأس البر، وكذلك العبور والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.



وأنهى شلبي حديثه خلال فاعليات توقيع الحملة موضحاً أن الصفوة للتطوير العمراني SUD كانت وستظل متخذة هدفها الأول والأهم هو ارضاء عملائها، وخلق مجتمع عمراني ونمط حياة مختلف ومتميز، حيث أن قناعتها الأساسية منذ نشأتها في السوق العقاري المصري هو "نحن مطورون ...ولسنا مستثمرون "، ولذلك لم يتوانوا في تقديم حلول وخلق فرص جديدة تسهل من خلالها على العميل امتلاك عقار وتأمين مستقبله.



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