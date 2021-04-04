شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 752 بياناً جمركياً لـ«إكسبو 2020 دبي» منذ عام ‏‏2014 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع بدء العد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يتطلع العالم إلى ‏دورة استثنائية لـ«إكسبو» في دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس ‏الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون «إكسبو 2020 دبي» الأفضل في التاريخ، مع العديد من المفاجآت التي تنتظر العالم.

وتزامناً مع اقتراب فتح إكسبو أبوابه للعالم أجمع، في مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة 192 بلداً إلى جانب شركات ومنظمات ‏دولية ومؤسسات أكاديمية، أفادت جمارك دبي في أحدث بياناتها الإحصائية أنها أنجزت 752 بياناً جمركياً خاصاً لبضائع إكسبو منذ ‏‏2014 وحتى الفترة الماضية من العام الجاري، وسجل إجمالي قيمة البضائع التي تم تخليصها خلال نفس الفترة 2014-2021 نحو ‏‏637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لـ628 بياناً جمركياً، و5 ملايين درهم صادرات لـ124 ‏بياناً جمركياً، فيما بلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن، بنحو 11.6 ألف طن للواردات، و186.7 طن للصادرات.

وأكد عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين ‏والعارضين وكذلك زوار إكسبو 2020 دبي، عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو، واستكملنا تنفيذ ‏هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية ‏للمشاركين في الحدث، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل ‏إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.

بدوره قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي، نائب رئيس الاتصال لدى إكسبو 2020 دبي: «بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير ‏الذي يقدمه شركاؤنا ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون إكسبو 2020 دبي، الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ إكسبو الدولي».

وأضاف الأنصاري: «كل ما يتحقق من إنجازات في مسيرة الاستضافة يبرز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة ـ بجميع مؤسساتها ‏الحكومية والخاصة بالتعاون مع المشاركين ـ على جمع العالم تحت سقف واحد، بهدف إيجاد حلول عملية لكثير من التحديات التي ‏يواجهها العالم في هذا العصر، وتحقيق شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتعمل جمارك دبي على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم، من ‏خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم بـ‏‏13 جهاز فحص متطوراً، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي الذي يعد واحداً من أهم منافذ ‏الإمارة على العالم الخارجي، وفي إطار الاستعداد لاستقبال الزوار والعارضين للحدث العالمي.