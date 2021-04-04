شكرا لقرائتكم خبر عن سيدتان تخطفان الأنظار خلال موكب المومياوات الملكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – أوميد عبدالكريم إبراهيم

اتجهت أنظار العالم مساء السبت صوب العاصمة المصرية القاهرة لمشاهدة العرض الكبير لموكب المومياوات الملكي، الذي هدف إلى تعريف العالم بالتاريخ المصري الموغل في القدم، وإلى جانب النجاح الباهر الذي حققه العرض على كافة الصعد، فقد كان الحضور النسائي لافتاً، حيث برزت وجوه نسائية أبدعت في أداء أدوارها بمنتهى الإتقان، سواء في تقديم العرض، أو ضمن فرقة الأوركسترا الضخمة.

ولفتت شابتان الأنظار على وجه الخصوص، وهما ميرال ماهيليان التي تقدَّمت العرض المهيب بمنتهى الثقة رغم صغر سنها، ورضوى البحيري التي بدت في غاية الانسجام والتناغم مع آلة «التمباني» التي كانت تعزف عليها خلال العرض، دون أي خوف أو ارتباك من رهبة الحدث.

حسناءُ فرعونية

ميرال ماهيليان التي تزيَّنت بأبهى الحُلل الفرعونية، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الانتباه، لتُطرح الأسئلة حول هويتها، وتبيَّن فيما بعد أنها عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، ولها مشاركات في العديد من الأعمال المعروفة.

لم يتأخر تعليق ميرال على ذلك الحدث الكبير، حيث كتبت عبر صفحتها في «إنستجرام» قائلةً: «شرفٌ لي أن أكون جزءاً من هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في هذا العرض. أنا فخورة جداً».

وشاركت ميرال في عدد من الأعمال الفنية، لعل أبرزها مسلسل «كلبش» مع الفنان أمير كرارة عام 2017، كما شاركت في أعمال فنية أخرى، مثل فيلم «القرد بيتكلم»، ومسلسل «للحب فرصة أخيرة»، فضلاً عن ظهورها في عدد من الإعلانات التجارية.

صاحبة الحضور الأقوى

أما العازفة رضوى البحيري، فوُصفت بأنها «صاحبة أقوى حضور»، حيث بدت وكأنها منعزلة عن المحيط الخارجي رغم ضخامة الحدث، وبدت في منتهى الثقة والسيطرة خلال عزفها على آلة «التمباني»، وكانت متناغمة ومنسجمة مع كل لمسة لها على آلتها الموسيقية.

وبعد انتهاء الحدث الكبير، تحدثت رضوى لوسائل الإعلام عن المشاعر التي اختلجت في صدرها قبل وأثناء وبعد العرض، وأعربت عن سعادتها الغامرة، ومشاعر الفخر والاعتزاز التي راودتها لمشاركتها في حدث وصفته بأنه «أشبه بمهمة وطنية، وسيظل عالقاً في الأذهان لسنوات».

رضوى لفتت إلى أنهم بدأوا بالاستعداد لهذه المناسبة منذ أكثر من أربعة شهور واصلوا خلالها العمل دون توقف، مشيرةً إلى أن أكثر موقف أشعرها بالهيبة والرهبة، هو رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي جالساً في الطرف المقابل لها مباشرةً، ولكنها تمكنت من السيطرة على مشاعرها، وعادت للتركيز في العزف على آلتها الموسيقية لكي يخرج العرض في أبهى صورة، على ما أضافت لوسائل الإعلام.

وفي مشهد مهيب، وعلى أنغام موسيقى عسكرية، شهد الملايين حول العالم، الموكب الملكي للمومياوات الفرعونية يشق شوارع العاصمة المصرية، من ميدان التحرير، حيث استقرت لأكثر من قرن، إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط التاريخية.