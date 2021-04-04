شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول برامج «جاهزية» لتعزيز قدرات خط الدفاع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن «برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع» ومكتب «فخر الوطن» أمس، انطلاق أول البرامج التدريبية لمبادرة «جاهزية» المعدة لتعزيز قدرات خط الدفاع ألأول، في إطار تعاونهما لتزويد العاملين في خط الدفاع الأول في مختلف الإمارات ببرامج تدريبية معتمدة دولياً لإدارة الطوارئ والكوارث، وتصمم هذه البرامج وفق أعلى المعايير العالمية لطب الكوارث والطوارئ والأزمات، وبالاستعانة بمراكز تدريبية ميدانية ومتنقلة وباعتماد أسلوب المحاكاة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 2000 من أبطال خط الدفاع الأول، وتهدف إلى تدعيم قدرات نحو 8 آلاف من العاملين في الخطوط الأمامية والمتطوعين المسجلين في قاعد بيانات مكتب «فخر الوطن»، لرفع مستويات استعدادهم للمشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ.

ويتضمن البرنامج إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث، بما في ذلك القدرة على إخلاء المصابين والاستعداد لمراحل الرعاية قبل المستشفى والرعاية في المستشفى وما بعدها، والاستعداد التشغيلي فردياً وتنظيمياً، ويوفر الحماية لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، بتأسيس شبكة متطورة من المتخصصين في إدارة الطوارئ والكوارث المعتمدين، عبر تدريب طبي متقدم وعبر التدريب للاستجابة لجميع أنواع المواقف المحتملة، وتتضمن الأمراض المُعدية وانتشار الفيروسات المحمولة جواً، والكوارث الطبيعية والحرائق والحوادث النووية.

وأكدت البروفسورة مها بركات، مديرة مكتب فخر الوطن، أن «الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية في القطاع الصحي للتعامل مع الطوارئ والأزمات أولوية. وحرصنا على تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ومن أجل الحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية، خلال المرحلة الراهنة أو على المدى البعيد».

وقالت نوره السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «شهد البرنامج تسجيل الآلاف من العاملين في خط الدفاع الأول، وطوّرته واعتمدته بعض المؤسسات الدولية البارزة في العالم، لتوحيد أداء جميع المستجيبين للطوارئ الطبية وغير الطبية، وسيسهم في تأسيس شبكة قوية ومرنة من المتطوعين القادرين على العمل على أرض الواقع في إطار موحد أثناء حالات الطوارئ».

وتشمل الدورات المتخصصة لجاهزية مجموعة من التخصصات من ضمنها دورة التعلم الإلكتروني للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث، ودورة دعم الحياة الأساسية والمتقدمة في حالات الكوارث، ودورة دعم الحياة في الإصابات الدولية International Trauma، ودورة الاستجابة الطبية للحوادث والكوارث الكبرى، ودورة دعم الحياة للحوامل. وسيخضع جميع المتدربين لستين ساعة من التدريب الافتراضي والميداني في دورات متسقة مع أدوارهم التي يؤدونها.

وينسق مكتب فخر الوطن وبرنامج الشيخة فاطمة مع كل المؤسسات الحكومية المعنية ومنشآت الرعاية الصحية العامة والخاصة المسؤولة عن تسجيل الموظفين لدى المكتب لتحديد المرشحين للدورات التدريبية.

وقال الدكتور عادل الشامري مدير برنامج جاهزية «البرنامج جزء من الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في إنشاء وتطوير مراكز تدريب متخصصة في طب الكوارث الميداني وتشمل المعدات والبنية التحتية والأنظمة والقوى العاملة المطلوبة.