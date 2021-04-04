شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشارقة» تطلق مؤتمر الخدمة في دورته الـ 12 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تعلن دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إطلاق مؤتمرها للخدمة الاجتماعية في دورته الـ 12 لعام 2021، تحت شعار «إدارة الأزمات في العمل الاجتماعي» في 7و 8 أبريل، عبر منصة «زووم»، فضلاً عن البثّ الحي عبر منصات شبكات التواصل.

11 ورقة علمية وبحثية

ويهدف المؤتمر الذي يناقش 11 ورقة علمية وبحثية؛ إلى تبادل الخبرات والرؤى العلمية، في متطلبات تطوير قدرات مؤسسات العمل الاجتماعي في إدارة الأزمات، وتعزيز فرص تطوير آلياته، والشراكات المجتمعية في مواجهةالأزمات، واستشراف الدور مؤسسات العمل الاجتماعي في مرحلة ما بعد الأزمات، وطرح رؤى حول فاعلية برامجه مع الفئات المختلفة.

4 جلسات

قالت عائشة هاشم، رئيسة اللجنة العلمية، إن المؤتمر يناقش الأوراق عبر 4 جلسات: «ممارسات التعافي من الأزمات بالتركيز على جهود مؤسسات الشرطة المجتمعية» و«استراتيجيات وأطر إدارة الأزمات في مؤسسات العمل الاجتماعي» و«آليات الحماية الاجتماعية المستدامة الموجهة للفئات الأكثر ضعفاً أثناء وبعد الأزمات» و«استشراف مستقبل إدارة الأزمات في مؤسسات العمل الاجتماعي لمواجهة مهددات ما بعد الأزمات».

استقطاب الخبراء والمختصين

وأكدت مها منصور آل علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، إن الدورة الحالية تستضيف شخصيات وقيادات إماراتية بارزة للإضاءة على أهم الجهود في إدارة الأزمات في دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة، وهذا نجاح يضاف إلى المؤتمر. مشيرة إلى أن أبواب المشاركة مفتوحة للجميع المجتمع من أفراد ومؤسسات داخل الدولة وخارجها.

والتسجيل بالمنصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، https://sssd-apps.shj.ae/cnf/541.