شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 4-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" تباين سعره ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "مصر" استقر أيضا سعره عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى 4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.