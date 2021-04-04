شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. وتتراوح بين 25 و29 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن سجلت في المزرعة 23 جنيها للكيلو في حين سجلت أسعار المستهلك 25-29 جنيها للكيلو، وبينما سجلت أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو في المزرعة وتترواح الأسعار للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البيض سجلت 30 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكرتونة فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.