شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وطرابزون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
4 أبريل 2021
11:51 صباحا
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الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى المدينة التركية طرابزون، بدءاً من 6 مايو/ أيار المقبل.
وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.
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