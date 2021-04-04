«العربية» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وطرابزون

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى المدينة التركية طرابزون، بدءاً من 6 مايو/ أيار المقبل.

وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.