شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تتعاون مع جامعة مانشستر لإطلاق برنامج تعليم لموظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، اتفاقية خدمات أكاديمية مع «جامعة مانشستر»، إحدى كبرى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة، لتمكين قواها العاملة بتوفير الموارد التعليمية القيّمة وتطوير المهارات وإتاحة فرص النمو. وبموجب الاتفاقية توفر الجامعة برنامج الشهادة العليا (PGCert) في التثقيف الطبي والصحي الداخلي، بدوام جزئي لموظفي «صحة»، ويُقدمه أعضاء هيئة التدريس، وهو برنامج تعتمده أكاديمية المعلمين الطبيين (AoME).

ويمنح البرنامج للملتحقين به مختلف المهارات والمعارف اللازمة لتعزيز كفاءتهم معلّمين في الطب والصحة. ويمتد البرنامج على مدار تسعة أشهر، ويمثل خياراً ملائماً لجميع مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات، بمن فيهم الأطباء وأطباء الأسنان والممرضون وجميع خبراء الخدمات الصحية المرافقة، ممن ينشطون في التعليم أو التعلم أو التقييم في العمل.

ويُقدّم البرنامج بنمط التعلم المختلط الذي يجمع بين أسلوب التعلم الإلكتروني المكثف، والتعارف المباشر، وجلسات التعلم المباشرة (إن أمكن)، فضلاً عن فرص إجراء جلسات نقاش للمتعلمين، والمشاركة في مجموعات التوجيه، والاستفادة من الدروس الخاصة لخبراء من الجامعة.

وحظي البرنامج باستجابة مشجعة مع أول دفعة بدأت بالتعلم في فبراير2021. ومن المتوقع أن ينضم إليه 120 موظفاً في «صحة» خلال المدة المتبقية من العام.

وقال الدكتور غانم الحسني، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «صحة»: «تمثل شراكتنا مع جامعة مانشستر علامة فارقة لنا، في بناء برنامج تعليم طبي مستدام، وتسهيل تبادل أقوى للمعرفة والخبرة، وأفضل الممارسات في هذا القطاع بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، وتمكيننا من الاستمرار في خدمة المجتمع بأفضل ما لدينا من قدرات. ونأمل بأن تكون هذه الاتفاقية بداية لعلاقة عمل طويلة الأمد مع الجامعة. ونتمنى النجاح لجميع أعضاء الدفعة التي التحقت بالبرنامج».

فيما قالت ديان بيرنز مديرة البرنامج «يسرنا توقيع الاتفاقية مع "صحة". وستساعد هذه الشراكة في تطوير قدرات التعليم لدى مقدمي الرعاية الصحية. كما يتيح لهم البرنامج المساهمة بدور فاعل في تعليم وتهيئة الجيل القادم من ممارسي الرعاية الصحية. ويساعدهم على تطوير مهارات التعليم لترتقي إلى أعلى المعايير العالمية».