شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 17 صياداً بعد تصادم مركبين في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا-أ.ف.ب

تبحث فرق إنقاذ عن 17 صياداً فقدوا إثر اصطدام مركبين قبالة سواحل مقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا، على ما قال مسؤولون، الأحد.

واصطدمت سفينة صيد بأخرى أكبر للشحن مساء السبت، قبالة ساحل مدينة اندرامايو في مقاطعة جاوة الغربية ما تسبب في سقوط طاقم مركب الصيد الذي يضم 32 شخصاً في المياه، على ما أفادت المتحدثة باسم وكالة إنقاذ باندونغ سيني وولانداري.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأنّه «تم انتشال 15 ناجياً ونقلهم لسفينة الشحن، لكن لا يزال البحث جارياً عن 17 آخرين فقدوا». وأوضحت أن الناجين من الحادث يعانون إصابات بسيطة وسيتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وأشارت وولانداري إلى أنّ سفينة الشحن التي تحمل اسم «هابكو بيونير» كانت تبحر في مياه مرفأ ميراك آتية من جزيرة بورينو الإندونيسية حين اصطدم بها مركب الصيد في مياه اندرامايو.

وحوادث السفن شائعة في إندونيسيا، الأرخبيل الواسع المؤلف من 17 ألف جزيرة في جنوب شرق آسيا، بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، فقد عشرة أشخاص بعدما انقلب مركب كانوا على متنه قبالة سواحل جزيرة سومطرة أثناء رحلة لعمال مهاجرين إلى ماليزيا المجاورة.