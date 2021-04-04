شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسر المتعففة» توزع «المير» على 1600 أسرة بأم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

أطلقت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، صباح السبت، عمليات توزيع 15 ألفا و300 وحدة غذائية، من «المير الرمضاني»، على 1600 أسرة، من المستحقين في الإمارة، في إطار الاستعداد للشهر الفضيل، وفي باكورة موسم العمل الخيري الرمضاني السنوي للجنة.

وأكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية، أن اللجنة تحرص على توفير احتياجات لمحتاجين الغذائية والمعيشية، خلال الشهر المبارك، وهو تقليد سنوي دأبت عليه اللجنة منذ نشأتها حتى اليوم، على مدار 16 عاماً متواصلة. مشددا على التقيد بالإجراءات الوقائية خلال التوزيع، فيما جرى تسليم «المير»، بالتعاون مع «الشرطة المجتمعية» في القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وقال علي حسن العاصي، رئيس اللجنة: إن مستحقي «المير الرمضاني» هذا العام هم من المدرجين في كشوف اللجنة، الذين خضعت أوضاعهم المادية والمعيشية لدراسة اجتماعية وافية، من القسم المختص، للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الغذائية والمعيشية.

وأوضح أن «المير» تضمن 9 أصناف من المواد الغذائية والتموينية الأساسية، هي الأرز، والتمور، والملح، والسكر، وزيت الطهي، والمعكرونة، والشعيرية، ودبس التمر، ومعجون الطماطم. مشيرا إلى الدور الخيري والإنساني الكبير لنخبة من المحسنين، من رجال الأعمال وأهل الخير، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، في توفير المير لذوي الدخل المحدود.