شكرا لقرائتكم خبر عن 17.9 % انخفاض بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 8.4%، حيـث بلغـت 2.50 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجــات البتــرول بنسبة 2.5%، البترول الخام بنسبة 11.9%، ملابس جاهزة بنسبة 8.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 2.3%.

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمـدة بنسبة 19.3%، فـواكه طازجــة بنسبة 17.9%، لدائن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة 11.5%، سجاد وكليم 7.1 %).

وانخفضـت قيمـة الـواردات بنسبة 13.9% حيث بلغـت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 9.5 %، سيارات ركوب بنسبة 14.1%، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 3.7%، البترول الخام بنسبة 53.7%)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهــمها: ( فول صويا بنسبة 162.4%، ذرة بنسبة 43.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.9%، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 12.0%).