شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين منصور يتبرع بـ 30 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير-المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال ياسين منصور-موافقة الجمعية العامة العادية على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية على إبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة بالم هيلز للتعليم البالغة 28% وقيمتها 4.2 مليون جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة 11% وقيمتها 11 مليون جنيه.

كما وافقت عمومية بالم هيلز، بحسب بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأحد، على إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة بما يحقق التمثيل النسبي لمساهمي الشركة والتمثيل النسائي في عضوية مجلس الإدارة، وهم؛ ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، محمد الأمين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، علي ثابت سيد فرغلي العضو المنتدب للشئون المالية، حسن محمد درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، محمود لطفي منصور عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، طارق محمد طنطاوي عضو مجلس إدارة، دينا حسن زكري ممثلة البنك العربي الأفريقي الدولي، يوسف الفار عضو مجلس إدارة مستقل، عمرو علي الجارحي عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة، حازم بدران عضو مجلس إدارة، عمر مهنا عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة.