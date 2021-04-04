شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.37 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع مقابل سعره بأخر تعاملات الخميس الماضى بالبنوك كان بـ 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، مقابل سعره بأخر تعاملات الخميس الماضى كانت بـ 21.50 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.98 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع مقابل سعره بأخر تعاملات الخميس الماضى كانت بـ 48.91 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.