الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "مصر" استقر أيضا سعره عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك فى أولى تعاملات البنوك، ليرتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.32 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.40 جنيه  للشراء، و18.52جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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