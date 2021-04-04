شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 4-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك فى أولى تعاملات البنوك، ليرتفع سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.32 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.40 جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 4-4-2021، ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر الجنية الاسترلينى ليسجل 21.60 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، مقابل سعره بأخر تعاملات الخميس الماضى كانت بـ 21.50 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.37 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.32 جنيه.

18.55 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.51 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.37 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.41 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.40 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.39 جنيه للشراء.

18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.36 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.