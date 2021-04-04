الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 4-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدولار اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، بأولى تعاملات الأسبوع للبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره بمقدار " قرش واحد" فى بنك"الاسكندرية" ليسجل 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع مقابل سعره بإغلاق تعاملات الخميس كان بـ 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 15.64 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

df81223820.jpg سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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