شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": نجاح موسم الإقرارات الإلكترونى الأول للأشخاص الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - هذا النجاح ساهم فيه كل فرد في المنظومة.. وكل الشكر لمأمورى مصلحة الضرائب - هذا الموسم شهد تحديات كبيرة ونجحنا في الوصول لصغار الممولين لتدعيم جهود ضم الإقتصاد غير الرسمي وضبط منظومة الإيرادات الضريبية - جهود العاملين بالمصلحة كل فى موقعه استطاعت تخطى التحديات خلال الموسم بنجاح - رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية: دعم وزير المالية وراء النجاح الكبير للموسم ..ونتطلع لموسم ناجح للأشخاص الإعتبارية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن موسم الإقرارت الضريبية للأشخاص الطبيعية انتهى بنجاح، حيث نجحنا في الوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التى واجهت المنظومة الإلكترونية التى يتم إرسائها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية .

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الاجراءات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية ودعم جهود النهوض بالإقتصاد المصرى إلى أعلى المراتب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة واحدة من مشروعات وجهود وزارة المالية للإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة في مثل تلك الخدمات.

وقال الوزير: يجب أن يشعر كل موظف في مصلحة الضرائب بالفخر لماحققه من نتائج ملموسة لإنجاح الموسم والذي تابعت جهود إنجاحه والجولات الميدانية بصورة لحظية، والتي ساهمت في الوصول لصغار الممولين ونشر حالة من الوعي الضريبي بين المواطين وحالة من الإيجابية مما سيدعم جهود وزارة المالية لضم الإقتصاد غير الرسمي.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام فى التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم، خاصة مع ظروف جائحة كورونا.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الموسم شهد تحديات كبيرة وخاصة فى الوصول إلى صغار الممولين، ولكن بجهود العاملين بالمصلحة كل فى موقعه استطاعت المصلحة تخطى هذه التحديات بنجاح، متوجها بالشكر إلى دكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إن هذا النجاح لم يتحقق إلا بدعم وزير المالية وتوجيهاته ومتابعته المستمرة والدؤبة لكل المستجدات خلال الموسم وتوفيره كافة الوسائل لتخطي التحديات التي واجهت المصلحة، وكذلك توجه بالشكر إلى دكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الذي لم يدخر جهدا في متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المصلحة للوصول لصغار الممولين وتقديم التوعية لهم وذلك بشكل يومي وتقديم كافة وسائل الدعم للمصلحة، وكان يتابع سير العمل خلال الموسم خطوة بخطوة، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمصلحة لتفانيهم فى أداء عملهم خلال موسم الإقرارات وللجهود التي بذلوها بكل اتقان وقوة ، متمنيا لهم كل التوفيق ودوام النجاح.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتوفير الإرشاد والتوعية، والدعم الفنى المجانى للتيسير على الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحا أن المصلحة استجابت لمطالب مؤسسات المجتمع المدنى والضريى والنقابات المختلفة مثل استجابة المصلحة لنقابة المحاميين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة تقدم المساعدة لأعضاء النقابة فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بمقر النقابة العامة، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على نجاح تجربة «السيارات المتنقلة» التى تجوب المحافظات فى توعية الممولين بكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتوفير الدعم الفنى لهم من خلال الفرق التى تضم بعض المتطوعين وتتواجد فى كل مكان، لافتًا إلى نجاح تجربة التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع بالقرى، فى التيسير على الممولين خاصة «البسطاء» وتنمية وعيهم الضريبى، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمن يريد استغلالهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك نجاح التعاون مع النقابات واتحاد الغرف التجارية فى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الإلكترونية.